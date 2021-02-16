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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Hollanda’da buz tutan kanalın içine düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı

- Hollanda’da buz tutan kanalın içine düşen vatandaşları çevredekiler kurtardı

-Kanala düşen vatandaşlar

Göller Buz Pateni Soğuk Hava Dalgası Başkent İç Çamaşırı 

--Kanala düşen adam
--Paten yapanlardan detay

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

- Hollanda’da buz tutan kanalda paten yaparken, ince buz tabakasının kırılmasıyla kanala düşen vatandaşları çevredekiler ip ve halatlarla kurtardı. Avrupa’yı etkisine alan soğuk hava dalgası, Hollanda’da birçok göl ve kanalın buz tutmasına neden oldu. Vatandaşlar buz pateni yapmak için doğal buz pistine dönen kanal ve göllere akın etti. Buz tutan kanallar arasında başkent Amsterdam’da bulunan tarihi Prinsengracht Kanalı da yer alırken, kanalda buz pateni yapan bir grup vatandaş, buz tabakasının kırılması ile kanalın içine düştü. Kanala düşen vatandaşlar, çevrede bulunanlar tarafından ip ve halat yardımı ile kanaldan çıkarıldı. Bir başka vatandaş ise iç çamaşırı ile başkentteki Keizersgracht Kanalı'nda buz pateni yaptığı sırada buzun kırılması ile kanala düştü. Kanala düşen adam, çevredekilerin yardımı ile kıyıya çekildi. Yetkililer, vatandaşlara donmuş kanal ve göllerde paten yapmamaları konusunda uyarıda bulunsa da birçok kentten benzer görüntüler yaşanmaya devam ediyor.
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