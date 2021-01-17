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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Hollanda’da binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti

- Hollanda’da binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti

-Protestodan görüntüler

( AMSTERDAM ) AMSTERDAM

Protesto Arbede Başkent Havai Fişek Saldırı 


- Hollanda’da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Korona virüs salgını Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlama karşıtlarının protestoları sürüyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum ve Van Gogh Müzesi önünde bulunan meydanda bir araya gelen binlerce kişi ülkede Cıovid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Protestocular ellerinde, “Özgürlük: bu kuşatmayı durdurun” ve “Ne istiyoruz? Özgürlük!” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericilerin çoğunun protestolar sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
İzinsiz olarak düzenlenen gösteri, polis tarafından dağıtılmak istenince göstericiler ve polis arasında arbede çıktı. Dağılmayı reddeden bazı protestocular polise havai fişek ile saldırırken, polis ise göstericilere tazyikli suyla karşılık verdi. Hollanda’da vaka ve can kayıplarındaki artışın ardından geçtiğimiz sene Aralık ayında okullar ve çoğu işletmeler kapatılmıştı. Bu hafta ise kısıtlamaların 3 hafta daha uzatıldığı duyurulmuştu. Hollanda’da toplam vaka sayısı 912 bin 554’e, toplam can kaybı ise 13 bin 6’ya ulaştı.
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