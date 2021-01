Hocası için Türkiye rekoru kırdı

-Ersu Şaşma ile Mesure Tutku Yılmaz'ın koşu yapması

- Sırıkla atlamada daha önce Türkiye'de tüm rekorları kıran Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, geçen ay toprağa verdiği antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi için çıktığı bu yılki ilk yarışında 23 yıllık rekoru da kırdı. 4 gün önce İstanbul’da yapılan yarışmada 5.71 atlayarak Ruhan İşim’in 23 yıllık rekorunu kıran Şaşma, hocasıyla koyduğu hedefleri kırmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.



Şaşma, "Bizim tek hedefimiz İbrahim hocamızın bütün hayallerini gerçekleştirmek" dedi.

Sırıkla atlamaya başladığı günden beri Türkiye'de bulunduğu her kategoride rekor kıran ve halen kırdığı rekorların sahibi olan Şaşma, son kalan büyükler rekorunu da kırdı. Geçen ay ani bir kalp krizi sonucunda hocası İbrahim Halil Çömlekçi'yi kaybeden Şaşma, hocasının çok istediği 23 yıllık büyükler rekorunu da kırmayı başardı. Hocasız çıktığı ilk Türkiye şampiyonasında 5.71 atlayan Şaşma, Ruhan İşim'de bulunan rekoru kırarak, Türkiye'deki bütün rekorların sahibi oldu. İbrahim hocanın ağabeyi Erkan Çömlekçi ile Mersin'de Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde antrenmanlara başlayan Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz, hocalarının hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Ayrıca Şaşma ve Yılmaz'ın ilk antrenmanını İbrahim hocanın yakın akrabaları ile sporcuların aileleri de izleyerek, destek verdi."Şu an Türkiye'de bütün rekorlar benim elimde"Kırdığı rekor ve çalışmalarıyla ilgili ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ersu Şaşma, 7 yıldır bu sporu yaptığını söyledi.



2014 yılında beden eğitimi öğretmeni tarafından fark edildiğini kaydeden Şaşma, "Bugüne kadar çok sayıda Türkiye şampiyonluğum oldu. Ardından liseler dünya şampiyonluğum oldu. Ondan sonra Avrupa üçüncülüğü, yine Türkiye şampiyonlukları ve rekorlarla süsleyerek yoluma devam ediyor. İbrahim hocam sayesinde şu anda Türkiye’de bütün rekorlar benim elimde. U-20, U-23, gençler, yıldızlar, büyükler açık ve salon hepsi bende. Tabi büyükleri yeni kırdım. En son şampiyona İstanbul’da yapıldı. Ancak oraya İbrahim hocasız gittik. O yüzden yarışmaya çıktığımda bir psikolojik savaş verdim. O an bende İbrahim hocam gibi sert olmak istedim ve kendimi güçlü tutmak istedim. Onun sayesinde, onun gücüyle de Türkiye büyükler rekorunu da kırdım. Olimpiyat barajına da geldim ama o olmadı. Çünkü hocamım sesi eksikti, çok moralimi düşürdüm. Ancak ilerleyen yarışlarda onu da başaracağımı düşünüyorum” dedi.

"Hedefimiz İbrahim hocamızın hayallerini gerçekleştirmek"23 yıldır rekorun Ruhan İşim’de olduğunu belirten Şaşma, “23 yıldır 5.70’di rekor. Şimdi ben 5.71 ile onu 1 santim yukarı taşıdım. Rekordan sonra İbrahim hocasız neler yapabileceğimiz gördük. Rekoru kırınca direk aklıma o geldi ve ona armağan ettim. O an tabi çok duygulandım. Biz İbrahim hocamızın bütün hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim tek hedefimiz bu. Hocamız olimpiyata gitmek, başarılı olmak, dünyanın bizi tanımasını istiyordu. Bizde bunları yapmak istiyoruz. Antrenmanlarımıza yavaş yavaş yeniden başladık. İbrahim hocamızın abisi Erkan hocamızla yolumuza devam edeceğiz. İbrahim hocamız olmasaydı zaten biz buralara kadar gelemezdik. Biz sadece hocamızın dediği yolda gideceğiz. O hep ‘insan isteyince yapar’ diyordu. Biz de çok istiyoruz ve yapacağımıza inanıyoruz. Böyle de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





