- Hocalı katliamında hayatını kaybedenler ABD’de anıldı



- ABD’nin başkenti Washington’da Hocalı katliamının 29. yıl dönümü nedeniyle Ermenistan Büyükelçiliği önünde düzenlenen törende katliamda hayatını kaybedenler anıldı. ABD’nin başkenti Washington’da, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından katledilenler için anma töreni düzenlendi.

Katliamın 29. yıl dönümü nedeniyle Ermenistan Büyükelçiliği önünde düzenlenen törende katliamda hayatını kaybedenler anıldı. Etkinliğe katılanlar, üzerinde “Hocalı katliamından Ermeniler sorumludur” yazan ve katliamda hayatını kaybedenlere ait fotoğrafların yer aldığı pankartlar eşliğinde katliam kurbanları için adalet talep etti. 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamında 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere 613 kişi katledilmiş, 487 kişi ağır yaralanmış, 150 kişi ise kaybolmuştu.



loading...