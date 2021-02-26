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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hocalı Katliamı, Haydar Aliyev Parkı'nda dualarla anıldı.

Hocalı Katliamı, Haydar Aliyev Parkı'nda dualarla anıldı.

Anma Töreninden genel detay

Şehit Acımasız Lyon Basın Açıklaması Katliam 

-Abdulkadir Aydoğan açıklama

( ANKARA )- AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Aydoğan: "Ermenistan, Azerbaycan’la barış içinde bir arada yaşamak istiyorsa, tarihî ayıbını kabul edip af dilemelidir" ANKARA

- Hocalı Katliamı'nda şehit edilenler, Batıkent Haydar Aliyev Parkı'nda dualarla anıldı. Törene katılan Abdulkadir Aydoğan, “Ermenistan, Azerbaycan’la barış içinde bir arada yaşamak istiyorsa, tarihî ayıbını kabul edip af dilemelidir” dedi.
Hocalı Katliamının yıldönümü vesilesi ile Batıkent Haydar Aliyev Parkı'nda, Ankara Yenimahalle AK Parti İlçe Teşkilatı, Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği Başkanı Cevahir Ahmedova ve heyeti, şehitleri andıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Hocalı Katliamı hakkında konuşan AK Parti’nin Yanimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan “Bölgenin yerleşik halkı, özünü kanıyla suladığı kadim topraklarından koparılmak için acımasız bir etnik arındırmaya maruz kaldı. Etnik arındırmaya yönelik sistematik terör kampanyası sonucu topraklarından kovulan 1 milyonun üzerinde Azerbaycan Türk’ü, hala kanlı katliamın hafızasını zihninde ve teninde korumaktadır. Geçmişlerinde egemen bir ülkenin toprağını işgal etmek, etnik arındırmaya yönelik terör faaliyetinin komutanlığını yapmakta olan Ermenistan’ın bu günkü yöneticileri de tıpkı o günkü gibi barışın ve karşılıklı dostluğun en büyük engelleridir” ifadelerini kullandı. “Ermenistan, Azerbaycan’la barış içinde bir arada yaşamak istiyorsa, tarihî ayıbını kabul edip af dilemelidir” Hocalı Katliamı’nın sorumlusu Ermenistan’ın özür dilemesi gerektiğini söyleyen Aydoğan, “Günümüz Ermenistan’ını yöneten zihniyet geçmişin trajedilerini dönem koşullarından soyutlayıp çarpıtarak yeniden kurgulamakta, politik tarih yazıcılığı yapmaktadır. Ermenistan Azerbaycan’la barış içinde bir arada yaşamak istiyorsa tarihi ayıbını kabul edip, Adriyatik’ten Çin Seddine kadar medeniyeti yoğrulmuş Türk Milletinden af dilemelidir. AK Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı, Hocalı katliamı sürecinde yaşamını yitiren, topraklarından kovulanların acılarını paylaşmakta, işgalcileri, etnik arındırmaya yönelik terör kampanyalarının sorumlularını şiddetle kınamakta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubunun sonuç alıcı çalışmalar yapması durumunda inandırıcılığını koruyabileceği düşüncesini kamuoyu ile paylaşmaktadır” diye konuştu.
(ÖMR-BC -
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