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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
“Hocaların Hocası” Cemil Taşçıoğlu vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

“Hocaların Hocası” Cemil Taşçıoğlu vefatının 1. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Cemil Taşcıoğlu'nun mezarlık görüntüsü

Hastane Efes Helal Bağlılık Öğrenciler 

-Mezarlık
-Hocaların dua etmesi
-Ailesi ve akrabaları bekleyişi
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- “Hocaların hocası” olarak bilinen, kendisi gibi çok sayıda hekim yetiştiren, Türkiye’de korona virüsten dolayı hayatını kaybeden ilk hekim olan Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının 1. sene-i devriyesinde Nakkaştepe'de bulunan kabri başında anıldı. Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk hekim oldu Türkiye'de Kovid-19 vakalarının başlaması ile işine ve mesleğine büyük bir özveri ve bağlılık gösteren, görevine dört elle sarılan Prof. Dr. Taşcıoğlu, 16 Mart 2020'de ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri nedeniyle görev yaptığı hastanede tedavi altına alınmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Vefatının 1. sene-i devriyesinde kabri başında anma programı düzenlendi.
Programa Taşçıoğlu’nun sevenleri, öğrencileri, arkadaşları, ailesi ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar da katıldı.
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kabri başında Kur'an tilaveti ve dualar ile anıldı. Ailesinin isteği üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen anma programına katılanlardan helallik istedi. Cemil Taşçıoğlu’nun kardeşi Ahmet Taşçıoğlu ,”Takdiri ilahi diyeceğiz. Acımızı içimize gömeceğiz. Biz aile olarak zaten abimin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorduk. Ama milyonların, 80 milyonun böyle öğrenmesini istemiyorduk. Allah yattığı yeri nur etsin. Ben abim için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ve bu onuru, gururu ömrüm boyunca taşıyacağım. Ne mutlu bizim aileye. Ne mutlu bana. Allah yattığı yeri nur etsin” dedi.
Cemil Taşçıoğlu’nun eşi Didem Akal Taşçıoğlu “Cemil Hoca'nın aramızdan ayrılması tarih olarak bir yıldı ama benim için her sabah uyandığım özlemle, uyandığım acıyla, acıyı kalbimde hissettiğim günler silsilesinden ibaretti. Aslında Cemil hoca o. Enerjisiyle o kucaklayan saran, yardım etmeyi seven, paylaşmayı seven o büyük güzel enerjisiyle Cemil Hoca bizimle, hala bizimle, bizi korumaya, kollamaya devam ediyor. Öğrettikleri hepsi kulaklarımızda. Çok özlüyoruz. Kuvvetli bir özlem var içimde” şeklinde konuştu.

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