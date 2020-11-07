Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor...Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor...Su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

İşlenmiş su kabaklarından detay

Psikoloji Sanat Eseri Serüven Halk Eğitim 

-Su kabağı üzerinde çalışırken
-Züleyha Çetinkaya konuşması
-Detay

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak başladığı su kabağı çalışması gelir kapısı oldu. Züleyha Çetinkaya'nın(47) su kabaklarından yaptığı abajur ile süs eşyaları 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Sanat atölyesine çevirdiği evinde su kabaklarını sanat eserine dönüştüren Çetinkaya, taleplerin artması üzere Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek “Su Kabağı İşlemeciliği Kursu" için onay aldı. Evinin bahçesinde yetiştirdiği su kapaklarına yaptığı işlemeleri ve yaptığı sanatsal çalışmaları gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor. Çetinkaya, "Kabak serüvenim 2 yıl önce başladı.
Samsun’da özel bir kurs olduğunu öğrendim. Yapabilir miyim diye merak üzerine gittim. Çok sevdim. Çok keyifli. Çok eğlenceli. Zihninizi tamamen boşaltan bir olay. Kendimi daha çok geliştirmek için kabak yetiştirmeye başladım. Kabakta hayal edip yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her şeyi kabakta canlandırabiliyorsunuz. Kurs için bu hafta halk eğitime başvuruda bulundum. Bafra’da bu bir ilk olacak. Önümüzdeki hafta kayıtları tamamladığımızda kursumuz başlayacak" dedi.
Yaptığı su kabaklarına çok talep olduğunu belirten Çetinkaya, "Diğer şehirlere de gönderiyorum. Artık kendi başıma yetişemiyorum. O yüzden öğrenci yetiştirmek istiyorum. İnsanlar için çok güzel bir ek kazanç. Maddi geliri gerçekten çok güzel. Fiyatları 150 lira ile 350 lira arasında. Kabağına göre, işçiliğine göre, motifime göre fiyatları değişiyor. İnsanlar mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar. Üstelik şu anda çok kötü bir dönemdeyiz. Pandemi nedeniyle insanların psikolojileri çok bozuk. Kendilerine mutlaka bir hobi bulsunlar. Benim tavsiyem bana göre kabak. Ama onlar ne istiyorlarsa mutlaka yapsınlar" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı