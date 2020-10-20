Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Hobi olarak başladı, 48 kadına ek gelir sağlıyor

Hobi olarak başladı, 48 kadına ek gelir sağlıyor

-Takılar, raflardaki boncuklar, dükkandan detaylar

Er Kadın Eziler İlanlar 

--Seher Yılmaz ile röportaj

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 16 yıl önce hobi olarak başladığı meslekte 48 ev hanımına ek gelir sağlıyor. Zonguldak’ta kendine özgü küçük bir atölye açan Seher Yılmaz, yaklaşık 16 yıl önce boncuk sanatına merak sardı. Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürerek kendini geliştiren Yılmaz, 48 ev hanımına ek gelir sağladı. 48 ev hanımı ile birlikte aile gibi olduklarını belirten Yılmaz, "Bu işe hobi olarak başladım. Evde kendi kıyafetlerime boncuk işlemeler yaptım. Evde hobi olarak yaparken çok hoşuma gitti. Hobi olarak yaparken araştırmalara başladım. Büyük şehirlerden parça başına işler aldım. İşime ilk önce 5 arkadaşımla beraber başladım ve iş yerimi açtım. İlanlar vererek ev hanımlarını topladım. Zonguldak’ta benden başka bu işi yapan yoktu ve ev hanımlarına ek gelir kazandırdığım için çok mutluyum. 16 yıldır güzel bir şekilde 48 ev hanımı ile birlikte çalışıyorum. Bu işi ilerletmek için daha çok araştırma yapıyorum. Ev hanımlarımız evde çalışarak hem maddi hem manevi evlerine ek gelir sağlıyorlar. Psikolojik olarak da çok rahatladıklarını söylüyorlar. Böyle işleri her ev hanımı evinde yapabilir. Hep birlikte aile olduk ve ailece bu işi yapıyoruz. Kadınlar güçlüdür. Kadınlarımız gerçekten çok becerikli. Buraya geldiklerinde hayran kalıyorum. Azda olsa bir şey kazandırdığımda çok mutlu oluyorum. Az ücret verdiğim zaman üzülüyorum, çok ücret verdiğim zaman ise onlardan daha çok seviniyorum. Hepsini çok seviyorum çünkü bir aile olduk. Geziler düzenliyoruz yeri geliyor piknikler yapıyoruz. Çok güzel bir diyaloğumuz var. Her kadın her işi başarır" dedi.
(BA-OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı