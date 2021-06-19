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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Hızlı Gonzalez' lakaplı şüpheli kiraz ağacında saklanırken yakalandı

'Hızlı Gonzalez' lakaplı şüpheli kiraz ağacında saklanırken yakalandı

Ağaçtan alınmasından görüntü

Dedektif Jandarma Karahisar Hapis Cezası Harekete Geç 

-Adliyeye çıkarılmasından ve fotoğraflardan görüntü

( DENİZLİ )- 35 olaya karışan 19 yaşındaki genç, kiraz ağacında saklanırken yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de 4 farklı ilde 35 olaya karışarak cezaevinden firar eden ve hızlı olduğu için "Gonzalez" lakabı takılan şüpheli, JASAT tarafından kiraz bahçesindeki ağaçta saklanırken yakalandı. Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde toplamda 35 olaya karışarak hakkında 21 yıl hapis cezası olan 19 yaşındaki Azer Y., 1 yıl önce cezaevinden firar ederek kaçtı. Hızlı ve seri olduğun için Hızlı Gonzalez lakabı takılan şüpheli, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Denizli’de olduğu tespit etti. Hızlı Gonzalezi yakalamak için harekete geçen ekipler bir süre takibe aldı. Yerini tespit eden ekipleri gören Azer Y., hızlıca kaçarak kiraz bahçesine girdi. Ekiplerin araması sonrası şüpheli kiraz ağacına çıkarak saklandığı sırada kıskıvrak yakalandı. Ekipleri karşısında görerek neye uğradığını şaşıran hızlı gonzalez ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Azer Y. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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