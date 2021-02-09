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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Hızını alamayıp 4 araca çarptı, olay yerinden kaçtı

Hızını alamayıp 4 araca çarptı, olay yerinden kaçtı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Çöp Konteyneri Aşırı Hız Polis Ekipleri Direksiyon 

-kazaya sebep olan araçtan görüntü
-diğer araçlardan görüntü
-genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aşırı hız nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce çöp konteynerine ardından da 4 araca çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan sürücü, aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, dün gece saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü, aşırı hız nedeni ile aracının kontrolünü kaybederek önce çöp konteynerine ardından da 4 araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, ambulansta tedavi edilirken, olaya neden olan sürücünün aracını bırakarak kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. (MRY-YRT
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