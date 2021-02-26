Hızını alamayan otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 2 yaralı

-Ambulansta tedavi gören yaralı

-Kamyon ve otomobilden detay

-Kazalı otomobilden yakın detay

-Vatandaşlarda detay

-Polis fren ölçümü yaparken

-Ambulans hareket ederken

-Kaza yerinden detay görüntüler



( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de iş yerinden ayrıldıktan 1 kilometre sonra otomobiliyle kamyona arkadan çarpan genç sürücü, arkadaşıyla birlikte ölümden döndü. Kırıkkale Bağdat caddesi üzerinde bir fabrikada çalışan Hamza Ş. (22) ve Ahmet Ç. (25) mesai bittikten sonra eve giderken iş yerine 1 kilometre uzaklıktaki Bağdat Köprüsü’nde trafik kazası yaptı. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ş. idaresindeki 71 FK 557 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı sürat yapması sonucu Mustafa K.’nın kullandığı 37 AF 370 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamza Ş. ile arkadaşı Ahmet Ç. (25), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Trafik polisi, 35 metre firen ölçümü yapılan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle kara yolundaki trafiğin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Kazalı otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (HA



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