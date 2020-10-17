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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı

Hızını alamadı beton direğe çarptı: 2 ölü, 6'sı ağır 20 yaralı

Ambulansın gidişinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Aşırı Hız Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinden görüntü
-Minibüsten görüntü
-Hastaneden görüntü

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da feci kaza DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı. Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı ford transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. (RK-AKK-Y)
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