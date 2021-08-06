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- Hizbullah, İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hizbullah, İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı

- Hizbullah, İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı

Hizbullah’ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Altın İsrail Yazılı Açıklama Mermi Saldırı 


- Lübnan’da Hizbullah, bugün İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Lübnan'da Hizbullah bugün İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Hizbullah, İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Hizbullah'ın İsrail tarafına füze fırlatılması yanı sıra Şeba Çiftlikleri'ndeki açık bölgelerin hedef alındığı anlar yer aldı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in önceki gece Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına yanıt olarak Hizbullah'a bağlı "Şehit Ali Kamil Muhsin" ve “Şehit Kasım Tahhan" gruplarının işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ne füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti. Saldırıda Hizbullah'tan İsrail tarafına en az 20 füzenin atıldığı aktarılmıştı. Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e düzenlendiği füze saldırısının ardından Lübnan'ın güneyine top mermisi ile saldırdığını duyurmuştu.
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