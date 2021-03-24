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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hizan’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hizan’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Uçan çatılar

Sağanak Yağmur Şiddetli Rüzgar 

-Belediye ekiplerinin çalışması
-Detay

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı okul ve binaların çatısı uçarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, belediye ekipleri yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı.
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