Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hizan’da besicilerin zorlu kış mesaisi

Hizan’da besicilerin zorlu kış mesaisi

Haberden detaylar

Kar Yağışı Hayvan 

-Yusuf Karabaş Röp:
-Mehmet Kurt Röp:
-Haber detay

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki besiciler hayvanlarını güç koşullarda besliyor. Hizan’da etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki besiciler hayvanlarını güç koşullarda besliyor. Belirli zamanlarda ağıllardan çıkarılan koyunlar, karların üzerinde besleniyor. Hizan ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Yusuf Karabaş ve Mehmet Kurt isimli besiciler, “Zorlu kış şartlarında hayvanlarımıza bakmaya çalışıyoruz. Çok kar var her sabah kalkıp hayvanlarımızın altını temizliyoruz. Daha sonda suyunu veriyoruz, sağıyoruz ve yemini veriyoruz. Yemleme işinin büyük bir bölümünü dışarıda yapıyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı