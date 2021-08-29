Hız için değil ses ve güzellik için yarışıyorlar

-Ses sisteminden yarışan araçlar

-Güzellik için yarışan araçlar

-Çoklu hoparlörlerden detaylar

-Seslerden detaylar

-Erkan yavaş röp.

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ -DRONE)- Yüzlerce modifiyeli araba sahilde buluştu- Ses yarışmasında yeri göğü inlettiler TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde yüzlerce modifiyeli araba, ses ve güzellik için buluştu. Güzellik yarışmasına katılan arabalar güzel görüntülere sahne olurken, ses yarışmasındaki arabalar ise yeri göğü inlettiler. Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen Tuning Fest 2021'de, yurt genelinden gelen yüzlerce modifiye tutkunu, araçlarıyla 'En güzel modifiye' ve 'En iyi ses sistemi' kategorilerinde yarışıyor. Süleymanpaşa Sahil Dolgu alanda buluşan yüzlerce modifiyeli araç, drone ile havadan görüntülendi. Güzellik yarışmasına katılan araçlar baştan sona kadar süslenip dizayn edilirken, ses sistemi kategorisinde yarışan araçlar ise yeri göğü inletiyor. Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş yaptığı açıklamada, “Tekirdağ Motor Sporları Derneğinin düzenlemiş olduğu 2021 Tuning Fest’te hoş geldiniz. Şimdi burada iki kategoride yarışma oluyor. Desibel yarışması ile güzellik yarışması oluyor. Burada arabalar birbirlerinin sesleri ile yarışıyor. Birde 100 bin TL üstü ve 100 bin TL altı iki kategoride güzellik yarışması var. Burada bütün ışıltılı araçlarımız var. Bunların hepsi kaplama yapılmış özel araçlar. 35 ilden şuan misafirlerimiz var. Tekirdağ Süleymanpaşa bu konuda çok şanslı. Çünkü Türkiye’nin en iyi fuarı. Yani insanlar buraya heyecanla geliyor, merakla geliyor. Çok şükür her sene olduğu gibi Süleymanpaşa Belediyemiz bize bu sene her sene olduğu gibi destek verdi. Çok güzel bir organizasyona imza atmaya hazırız” dedi.

Yarışma saat 18.00'a kadar sürecek. (HLD-

