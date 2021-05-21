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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Hititlerin heykel atölyesi

Hititlerin heykel atölyesi

Hitit heykel atölyesi havadan görüntüsü

Kayalı Medeniyetler Mitoloji 2009 Yılı Hayvan 

-Taş atölyesi yakın hayvan figürleri detay
-Belde halkı ile röportaj

( YOZGAT -DRONE) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karakız beldesinde Hititler döneminde yaklaşık 3 bin 400 yıllık tarihi bir geçmişi olan ve heykel atölyesi olarak kullanıldığı belirlenen alanda bulunan devasa büyüklükteki kabartma heykeller havadan görüntülendi. Tarihin tüm dokusunu üzerinde taşıyan ve medeniyetlerin buluşma noktası olarak mitolojideki yerini alan Yozgat, buram buram tarih kokuyor. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ta, Hititlerin M.Ö 1200’lü yıllarda kullandığı ve Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Hapisboğazı ve Karakız heykel atölyeleri, taşların yapım aşamasındaki hemen her evreyi doğal ortamında görme fırsatı sunuyor. Anadolu´daki en eski ve önemli heykel atölyelerinden biri olan Hitit heykel atölyesinde granitten dev heykeller bulunuyor. Hititlere ait heykel atölyesinde aslan kabartmalı taşlar, sunaklar, sarnıçlar gibi granit kayalıklardan oyularak yapılmış eserlere rastlanılıyor. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan bölge, 2009 yılında sit alanı olarak koruma altına alındı. Köy halkı da bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyerek birçok vatandaşın Hititlerin heykel atölyesini merak edip ziyarete geldiğini söyledi.


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