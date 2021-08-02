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Hisarönü’nde alevler evlere ulaştı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hisarönü’nde alevler evlere ulaştı

Hisarönü’nde alevler evlere ulaştı

Evlere yaklaşan alevlerden detay

Yangın Zabıta Orman Yangını 

-Söndürme çalışmaları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi’nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.
Marmaris orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile bir çok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. (OD-
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