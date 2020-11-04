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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hisarcık’ta evlerde gece misafir denetimi

Hisarcık’ta evlerde gece misafir denetimi

POLİSLERİN MİSAFİR DENETİM GÖRÜNTÜLERİ

Polis İsaf Allah Polis Ekipleri 

-EMNİYET AMİRİ ERKAN ŞEN'İN VATANDAŞLARA UYARILARI
-ÖZCAN MATYAR İSİMLİ VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

- Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs vakalarının artması üzerine merkez ve köylerinde yaşayan vatandaşların misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklanmasının ardından akşam saatlerinde polis ekipleri evlerde misafir denetimi yaptı. İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçe merkezindeki evleri ziyaret ederek misafir olup olmadığını denetledi. Hane sahiplerine ilçede misafirlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını hatırlatan emniyet güçleri ayrıca vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde vatandaşlara ilçe genelinde Korona virüs vakalarındaki artışlar yüzünden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca misafirliklerin, toplu oturmaların, aktivitelerin ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını hatırlatan İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen,” Vaka artışlarının nereden kaynaklandığını bilemediğimiz için her olasılığ değerlendirip bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Misafirliğe gitmezseniz, misafir kabul etmezseniz seviniriz. Bu hastalığı kurallara uyarak beraber mücadele edersek yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bizler halkımızın sağlığı için varız. Denetimlerimiz gece gündüz devam edecek” diye konuştu.
Bu uygulamanın gayet güzel ve yerinde olduğunu söyleyen Özcan Matyar isimli vatandaş,” İnşallah vatandaşımızda duyarlı olur ve bu hastalığın önüne en kısa zamanda geçilir” dedi.
(MA-EFE)
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