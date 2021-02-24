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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hisarcık’ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü

Hisarcık’ta çıkan yangında iki binanın çatı katı zarar gördü

ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Çatı Katı Bild 


- Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısında da hasara sebep oldu. Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Caddesinde meydana geldi. Halil Özçelik’e ait üç katlı binanın çatı katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan Mustafa Coşkun’un evinin çatısına da sıçradı. Olay yerine intikal eden Hisarcık Belediyesi ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucu her iki binanın çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (MA-EFE)
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