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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- HİSAR-O Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti

- HİSAR-O Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) - HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti ANKARA

Sosyal Medya Bild 


- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin uzak menzil yüksek irtifa atışlı testte hava hedefini doğrudan vurup imha ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+’nun bugüne kadar Türkiye’de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçtiğini bildirdi. Savunma Sanayii Başkanı Demir, “HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti” ifadelerini kullandı. (MC-
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