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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Hırvatistan’ı 6.3’lük Deprem Vurdu: 1 Ölü

- Hırvatistan’ı 6.3’lük Deprem Vurdu: 1 Ölü

Depremde yıkılan binalar

( ZAGREB ) - Hırvatistan’ı 6.3’lük deprem vurdu: 1 ölü ZAGREB

Sosyal Medya Enerji Santrali Deprem Nükleer Enerji Kız Çocuğu 


- Hırvatistan’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, bir adam ve oğlu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Hırvatistan’da 6.3 şiddetindeki bir deprem meydana geldi. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), merkez üssü Petrinja kasabası olarak açıklanan depremin 10 km derinlikte meydana geldiği bildirdi. Yetkililer, depremin çok sayıda binanın hasar görmesine yol açtığını belirterek, enkazın altındakileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremin ilk kurbanının ise 12 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklandı. Petrinja yakınlarındaki Sisak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Tomislav Fabijaniç, Petrinja ve Sisak'ta çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Acil servisler de çok sayıda kişinin yaralandığını doğrularken, konuya ilişkin detay verilmedi. Öte yandan merkez üssü yakınlarında enkazdan kurtarılmakta olan insanların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Bu görüntülerden birinde, bir adam ile oğlunun enkaz altından yaralı olarak çıkarıldığı görülüyor. Enkazdan kurtarılan baba-oğlun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Deprem, Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya ve Slovenya'da da hissedildi. Slovenya, merkez üssünden 100 km uzaklıktaki tek nükleer enerji santralinin önlem olarak kapatıldığını duyurdu.
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