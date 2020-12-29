Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Hırvatistan’daki depremde can kaybı 5’e yükseldi

- Hırvatistan’daki depremde can kaybı 5’e yükseldi

-Deprem bölgesinden görüntüler

( ZAGREB ) ZAGREB

Enerji Santrali Tanjevic Nükleer Enerji Kız Çocuğu Ağır Yaralı 


- Hırvatistan’da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Hırvatistan’ın Petrinja kasabasında 6.3 büyüklüğünde deprem meydan gelmiş, depremde ilk belirlemelere göre 12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirilmişti. Glina Belediye Başkanı Stjepan Kostanjevic Hırvat medyasına yaptığı açıklamada, Glina’da deprem nedeni ile 4 kişinin öldüğünü bildirmesi üzerine depremdeki toplam can kaybı 5’e yükseldi. Petrinja yakınlarındaki Sisak Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Tomislav Fabijaniç ise yaptığı açıklamada,2’si ağır yaralı olmak üzere 20 kişinin hastanede tedavi edildiğini aktardı. Depremde ayrıca bir anaokulunun da yıkıldığı ancak okulda kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi. Petrinja bölgesindeki huzurevlerinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç Hırvat medyasına yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız öldü. Bu Hiroşima gibi şehrin yarısı artık yok" dedi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan deprem, Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya ve Slovenya'da da hissedildi. Slovenya, merkez üssünden 100 km uzaklıktaki tek nükleer enerji santralinin önlem olarak kapattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement