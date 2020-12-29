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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Hırvatistan’da 6.3 Şiddetinde Deprem

- Hırvatistan’da 6.3 Şiddetinde Deprem

Deprem

Deprem Bild Başkent 

-Depremde yıkılan binalar

( ZAGREB ) - Hırvatistan’da 6.3 şiddetinde deprem ZAGREB

- Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb yakınlarında bulunan Petrinja kasabasında 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği aktarıldı. Derinliği 2 kilometre olarak kaydedilen depremin hasara yol açtığı bildirildi.
Deprem, Hırvatistan'ın yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. Aynı bölge dün de 5.2 şiddetinde bir depremle sarsılmıştı.
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