Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

- Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

Canlı yayında deprem

( ZAGREB ) ZAGREB

Canlı Yayın Artçı Deprem Artçı Sarsıntı Akalan Basın Mensupları 


- Hırvatistan’da dün meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Hırvatistan’da dün meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlamış ekipler çalışmalarını sürdürmüştü. Depremin meydana geldiği Petrinja’nın Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, Hırvat medyasına yaptığı canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Oldukça şiddetli olan artçı sarsıntıda Belediye Başkanı ve Hırvat basın mensuplarının yaşadığı korku ve endişe kameralara anbean yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement