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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

Hırsızlıktan aranan kadınlar uygulama noktasında yakalandı

Şahısların kelepçelenme anı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Aranması olan kadınlar uygulamada yakalandı İSTANBUL

Polis Merkezi Akalan Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Arnavutköy’de yankesicilik ve hırsızlık suçlarından aranan şahıslar polisin takibi sonucunda, uygulama noktasında yakalandı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de pazar yerleri ve işyerlerinden hırsızlık ve yankesicilik yaptığı tespit edilen kişiler polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Arnavutköy Kayabaşında bulunan uygulama noktasına takılan şahıslar ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalanan 2 şahıs ekipler tarafından karakola götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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