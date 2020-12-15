Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Hırsızlıktan 19 yıl hapis cezası aldı pazarcılık yaparken yakalandı

Hırsızlıktan 19 yıl hapis cezası aldı pazarcılık yaparken yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Pazarcı Dedektif Hapis Cezası Hırsız Kontrol Noktası 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası alan bir kişinin pazarcılık yaptığını belirleyen polis şahsı kamyonetiyle pazara giderken yakaladı ADANA

- Adana’da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası alan bir kişinin pazarcılık yaptığını belirleyen polis şahsı kamyonetiyle pazara giderken yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, ‘hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Mersin’de pazarcılık yaptığı belirlenen Metin C.’nin, 10 Aralık günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak Adana’ya pazara geldiğini tespit eden polis, kentin girişinde önlem aldı. TAG otoyolundaki polis kontrol noktasında aracı durdurulan Metin C., gözaltına alındı. Emniyete götürülen Metin C. işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement