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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık zanlıları otobüste yakalandı

Hırsızlık zanlıları otobüste yakalandı

Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastane acil servisi giriş ve çıkışı

( KONYA ) - KONYA

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- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, girdikleri işyerinden hırsızlık yaptıktan sonra Antalya'ya giderken yolda durdurulan otobüste yakalanan hırsızlık zanlıları, çekim yapan gazetecilere, "Sana ne, yaptıysak yaptık, ne çekiyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Dalyan Mahallesi 40461 Sokak'ta bulunan cep telefonu satışı yapılan işyerinde dün saat 04.20 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi. İşyerine giren hırsızlar, 8 akıllı telefon, 1 tablet, 1 akıllı saat ve 1 powerbank ile bazı cep telefonu malzemelerini çaldı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüphelilerin Antalya iline gitmek üzere otobüse bindiklerini belirleyen ekipler, Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçti. Şüpheli B.E. ile E.D., çaldığı cep telefonu ve diğer malzemelerle birlikte durdurulan otobüsün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Getirildikleri Beyşehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandıktan sonra "işyerinden hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla adliyeye çıkarılan iki şüpheli, öncesinden hastane acil servisinde sağlık kontrolünden geçirilirken çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. Şüphelilerden birisi, "neden yaptınız?" sorusuna, "Sana ne, niye yaptıysak yaptık, ne çekiyorsun?" sözleriyle karşılık verdi. (ARÖ-İP-
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