Hırsızlık yaptığı yerlere iz bırakmamak için gazlı içecek döktü...O anlar kamerada

-Hırsızların delikten içeri girmesi

-Sigarayı çalması

-Raflara gazlı içecek dökmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevki



( İSTANBUL )- Bağcılar'da duvarını deldikleri iki kuyumcuya giren 3 hırsız, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı- Bir marketin duvarını delerek içeri giren hırsızlar, 60 bin lira değerinde sigara çaldıktan sonra iz bırakmamak için her yere gazlı içecek döktü İSTANBUL



- Bağcılar’da iki kuyumcunun duvarını delip 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bina lira para çalan daha sonra Esenyurt'ta bir markete aynı yöntemle girip 60 bin liralık sigara çalan 3 hırsız yakalandı. Sigarayı çaldıktan sonra iz bırakmamak için her yere gazlı içecek döken hırsızların, içeriye girme ve hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olay, 20 Mart Cumartesi Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bulunan iki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanlarının duvarını delen hırsızlar içeri girerek toplam 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve 30 bin lira para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra iş yerlerine gelen kuyumcular durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Aynı hırsızlar 31 Mayıs Çarşamba günü Esenyurt’ta yine aynı yöntemle bir marketi soydu. Duvarını deldikleri markete giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızların sigaraları çaldıktan sonra iz bırakmamak için litrelerce gazlı içecek döktükleri görüldü.

Girdikleri marketten 60 bin lira değerinde çok sayıda sigara paketi çaldıkları tespit edildi. Cezaevine gönderildi Kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Abdurrahman E. , Medeni Ç., Muhsin Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Abdurrahman E. ve Medeni Ç. isimli şahıslar tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Litrelerce gazlı içecek döktüler Esenyurt’taki markete giren hırsızlar market reyonundaki sigara raflarını boşalttıktan sonra litrelerce gazlı içecek dökmeleri anbean kameralara yansıdı

