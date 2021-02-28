Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı

Hırsızlık yaptığı evi ateşe veren zanlı tutuklandı

İtfaiyenin yanan eve müdahalesi

Jandarma Hırsız 

-İtfaiyenin yanan evi söndürmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptığı evi ateşe vererek yaktığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Ayvalı köyünde İsmail Taşçı’ya ait evde 24 Şubat’ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce inceleme başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince evde yapılan incelemede, traktör römorku ve ilaçlama makinesinin yerinde olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada, traktör römorkunu ve ilaçlama makinesini çalıp evi ateşe verdiği iddia edilen Ş.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı