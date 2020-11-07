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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık yapıp taksiyle kaçtılar...O anlar kamerada

Hırsızlık yapıp taksiyle kaçtılar...O anlar kamerada

Hırsızların çaldıkları malzemelerle taksiye binme anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Kamera Hırsız 


- Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle yoldan geçen taksiye binerek kaçtılar. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sonrası polisler 2 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı evden hırsızlık yaptıktan sonra yoldan geçen taksiyle kayıplara karışan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
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