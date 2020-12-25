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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

hırsızlık anları öncesi şüpheli şahısların araçla otoparka giriş ve çıkışları

Adli Kontrol Akalan Bisiklet Hırsız Kışla 

-şahısların çaldıkları malzemelerden görseller
-emniyetten çıkarılan şahıslardan görseller

( GAZİANTEP )- Şüpheli şahıslardan ikisi tutuklandı GAZİANTEP

- Gaziantep'te, motosiklet, bisiklet, ev ve otodan hırsızlık yapan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, şahıslardan 2'si tutuklandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir motosiklet ve bir bisiklet çalan, bir ev ile bir otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anının öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken, İ.H.Ö., N.D., İ.H.T., F.E., İ.H.D. ve T.U.A. isimli şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şahısların çaldığı motosiklet, bisiklet ve bir çapa makinesi ele geçirildi.Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 2‘si tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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