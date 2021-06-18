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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık yapabilmek için ölümü göze aldı, metrelerce yükseğe çıktı

Hırsızlık yapabilmek için ölümü göze aldı, metrelerce yükseğe çıktı

Şahsın binadan duvara monte edilen parçaları sökmesinden görüntü

Hastane Kamera Nadan Hırsız Cep Telefonu 

-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te bir hırsız, 2 yıl önce kapanan özel bir hastanenin dış cephesindeki kaplamaları almak için metrelerce yüksekliğe çıktı. Şahsın ölümle burun buruna geldiği hırsızlık anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve iki yıl önce kapanan hastane binasının 5. katına çıkan bir şahıs, ölümü göze alarak duvara monte edilen parçaları sökmeye başladı.
Durumu gören çevredeki bir vatandaş yaşanan olayı cep telefonuna kaydetti.
Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.
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