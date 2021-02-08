Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisinden polise: 'Gözünle gördün mü çaldığımı'

Hırsızlık şüphelisinden polise: 'Gözünle gördün mü çaldığımı'

Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Polis Aracı Polis Merkezi Osmanpaşa Demir Makası Avcılık 

-Polis ve bekçilerin şüpheliyle konuşması
-Ekiplerin incelemesi
-Olay yerinden görüntü
-Yerdeki bıçak ve demir makası
-Genel ve detay

( KONYA ) Hırsızlık şüphelisinden polise: "Gözünle gördün mü çaldığımı" KONYA

- Konya’da gece yarısı kısıtlama saatinde motosiklet çaldığı iddia edilen bir kişi mahalle bekçilerine yakalandı. Polis ve bekçilere, “Eve gidiyordum. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?” diye cevap verdi. Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine yakında bulunan çarşı ve mahalle bekçileri adrese yönlendirildi. Bekçiler çevrede araştırma yaptığı sırada, onları gören şüpheli bir kişi kaçmaya başladı.
Şüpheli, önce motosikleti ardından elinde bulunan demir makasını atarak yaya vaziyette kaçmaya çalıştı. Bekçiler, şüphelinin peşinden koşarak kısa sürede kaçamadan yakaladı. "Gözünle gördün mü çaldığımı" Bekçilerin şüpheliyi yakalamasının ardından olay yerine polis ekibi de sevk edildi. Şüphelinin bırakarak kaçtığı plakası olmayan şasi numarası silinmiş motosiklet ile demir makası da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli V.Z. (19) polis ve bekçilerin soruları üzerine, “Ben kesmedim, makas üzerimde olabilir ama ben eve gidiyordum. Makasla hiçbir şey yapmıyordum. Motoru gördüysen tamam, çalıntı değil motor. Benim kendi motorum, gözünle gördün mü çaldığımı?” diye cevap verdi. Şüpheli genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli V.Z. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği savcılıktan serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı