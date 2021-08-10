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Hırsızlık şüphelisi şehirlerarası otobüste yakalandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi şehirlerarası otobüste yakalandı

Hırsızlık şüphelisi şehirlerarası otobüste yakalandı

OTOBÜSÜN DURDURULMASI

Tahkikat İstanbul Şehirlerarası Otobüs Gözaltı Hırsız 

-ŞAHSIN İNDİRİLMESİ
-FARKLI AÇILAR
-BAVULU İLE EKİP OTOSUNA ALINMASI

( BURSA ) BURSA

- İstanbul Cumhuriyet savcılığınca aranan hırsızlık şüphelisi, Bursa’nın İnegöl ilçesi şehirlerarası yolcu taşıyan otobüste yakalandı. istanbul'da işyeri hırsızlığı olayına Hamza S. (28), şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Hırsızlık şüphelisinin otobüste olduğu bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolu üzerinde teyakkuza geçti. Bursa'dan Ankara istikametine giden otobüs, İnegöl girişinde durduruldu. Durdurulan otobüsteki şahıs, ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (SB-AÇ)
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