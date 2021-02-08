Hırsızlık şüphelisi örümcek adam gibi kaçmaya çalıştı



- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisten kaçan hırsızlık şüphelisi beş katlı apartmanın çatısından aşağıya örümcek gibi balkon korkuluklarına tutunarak indi. Hırsızlık suçundan sabıkası olan T.E., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bir sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatısına çıkan T.E., polise yakalanacağını anlayınca balkon korkuluklarına tutunarak aşağıya indi. O anlar, site sakinlerinin cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olay, dün gece saat 02:30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Terbaş Sitesi civarında durumundan şüphelendikleri T.E.’ye dur ihtarında bulundu. Ancak, T.E. kaçmaya başladı.

5 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan T.E., yakalanacağını anlayınca balkon korkuluklarına tutunarak aşağıya inmeye başladı.

Çevredekilerin örümcek adama benzettiği T.E.’nin kaçış anları vatandaşların cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi. T.E., zemin kata indiğinde polis tarafından yakalandı. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (EK-OD-



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