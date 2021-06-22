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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

Hırsızlık şüphelisi arkadaşlar 50 gün sonra yakayı ele verdi

- ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE GELİŞİ

( BOLU ) -- Girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kişi adliyeye sevk edildi BOLU

Polis Merkezi Ziynet Eşyası Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri 


- Bolu'da girdikleri evden 10 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan 50 gün sonra yakalanan 1’i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, 3 Mayıs tarihinde Karamanlı Mahallesi Güler sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilde olan bir aile 1 hafta sonra evlerine döndüklerinde kapının kilidinin kırık olduğunu ve evde bulunan 10 bin liralık ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Evleri soyulan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların çeşitli suçlardan 10 suç kaydı bulunan Ö.K. (30) ve kadın arkadaşı H.D. (27) olduğunu belirledi. Ekiplerin 50 günlük çalışması sonrasında hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC-HFV-
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