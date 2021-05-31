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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi Afrikalı kadının yüzüne böyle tekme attı

Hırsızlık şüphelisi Afrikalı kadının yüzüne böyle tekme attı

Kadının suratına tekme atması

Polis Merkezi Akalan Hırsız Cep Telefonu Kadın Hırsız 

-İki grup arasında çıkan kavga

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta parasını çaldığını iddia ettiği Afrikalı kadın ile hırsızlık şüphelileri arasında kavga çıktı. Hırsızlık şüphelilerinden birisinin Afrikalı kadının suratına tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Afrikalı bir kadın 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında ‘paramı çaldın’ kavgası çıktı. Çıkan kavgada kadın hırsızlık şüphelilerini polis çağırarak bırakmak istemedi. Aralarında çıkan kavgada şüphelilerden birisi Afrikalı kadının suratına tekme attı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olduğu söylenen kadın ile bir şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polisin çalışması devam ediyor.
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