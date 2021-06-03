-şüphelilerin adli makamlara sevk edilmesinden detay



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi 6 şahsı tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

