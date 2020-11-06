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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelisi 53 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı - İSTANBUL

Hırsızlık şüphelisi 53 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı - İSTANBUL

- Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri - Hırsızın Marmaray'a binerken yakalanmasıHırsızlık şüphelisi 53 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, otomobilden hırsızlık yapan şüpheli 53 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi neticesinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 8 Eylül ve 3 Kasım tarihleri arasında Bostancı ve Suadiye'de altı ayrı otomobilden hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 53 farklı ikamet ve işyeri güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın olay sonrası Marmaray’ı kullanarak uzaklaştığını belirledi.Polis 10 gün boyunca devam eden fiziki takip ve yaptığı detaylı araştırmalar sonucu şüphelinin İlhan C. (38) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs 03 Kasım Salı günü Suadiye metro istasyonundan Marmaray’a bineceği sırada otodan hırsızlık sonucu çalmış olduğu malzemelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan araştırmalarda şahsın çalmış olduğu malzemeleri Timur Ö. (47) ve Erhan C. (27) isimli şahıslara sattığının belirlenmesiyle adı geçen şahıslar da 2 dizüstü bilgisayar ile Zeytinburnu'da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Timur Ö. ve Erhan C'ye “Suç Eşyası Satın Alma” suçundan adli işlem yapılırken, İlhan C. ise “Otodan Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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