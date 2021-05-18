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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Çalınan ürünlerin jandarmadan gelen görüntüsü

Kaynak Makinesi Jandarma Tarım Akalan Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılma görüntüsü
-fotoğraf

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de iki ayrı bağ evinden hırsızlık olayı kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelleri çalışma başlattı. JASAT Dedektif Timi tarafından yapılan takip ve araştırmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri Y.A., O.A. ve E.F. yakalanarak gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde, 58 adet elektrikli tarım ve inşaat aletine el konularak muhafaza altına alındı. Ayrıca 1 adet matkap, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral makinesi bulunarak Odunpazarı’na bağlı Akkaya Mahallesi'nde ikamet eden sahibine teslim edildi.Aynı şüpheliler tarafından çalındığı tespit edilen bir motosiklet ise Kızılinler Mahallesi'nde ikamet eden sahibine teslim edilmek üzere Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.Kızılinler ve Akkaya mahallelerinde iki ayrı “Bağ Evinden Hırsızlık” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler Y.A., O.A. ile E.F. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderilirken, diğer çalıntı malzemelerin sahiplerinin bulunmasına yönelik araştırmalar devam ediyor.
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