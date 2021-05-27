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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Adli Kontrol Faili Meçhul Akalan Kamera Hırsız 

-Ele geçirilen malzemeler (fotoğraf)

( VAN ) VAN

- Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince iki ayrı mabetten hırsızlık-mala zarar verme, bir açıktan hırsızlık, bir evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali ve 4 ayrı faili meçhul olayda 5 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştiren şahısların O.E., S.K ve A.A isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. Aynı olaylarla alakalı olarak M.G. ve İ.K. isimli şahıslara ‘suç eşyasını satın almak’ suçundan işlem yapılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmiş, işlemlerinin ardından şüpheli A.A. adli kontrol ile serbest kalmış, O.E. ve S.K. tutuklanmıştır” denildi. (MSA-Y)
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