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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hırsızlık şebekesi çökertildi

Hırsızlık şebekesi çökertildi

Şüpheliler adliyeye çıkarılırken görüntü

Polis Akalan Hırsızlık Şebekesi Kiralık Araç Hırsız 

-Adliyeden görüntü
-DETAY

( BİLECİK ) -- Çok sayıda suç kaydı bulunan 1'i kadın 4 şebeke üyesi Bozüyük polisinden kaçamadı- Bozüyük'te çaldılar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibe sonucu Eskişehir'de yakalandılar BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Böylelikle daha önceden 20’den fazla suç kayıtları bulunan hırsızlık şebekesi de çökertilmiş oldu. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hafta içinde Yeni Mahalle ve 4 Eylül Mahallesinden iki farklı otomobil ve motosiklet hırsızlığı başvurusu yapıldı. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık şüphelilerinin yakalanması noktasında çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz ve hummalı çalışmalar sonrasında kiralık araçla ilçeye gelen hırsızlık şüphelilerinin bir otomobil ve bir motosikleti aynı anda çalarak Eskişehir istikametine doğru kaçtıkları tespit edildi. Ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçilerek olayla ilgili olarak tespit edilen şüpheliler kısa sürede yakalandı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınan F.Ü., Y.Y., F.I. ve R.B. isimli biri kadın 4 kişi ilçeye getirilerek gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin hırsızlık, yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 20’den fazla suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olaya karışan bir şüphelinin ise firari konumda olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiğini belirtildi. Ayrıca asayiş ekiplerinin titiz çalışmalarıyla çalınan araçlarında bulunduğu ve araç sahiplerine teslim edildiği kaydedildi. Araç sahipleri kısa sürede aydınlatılan ve kendilerine teslim edilen araçları için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ettiler. (İC-Y)
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