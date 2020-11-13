Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar

-Emniyet Müdürlüğünden detay



( KOCAELİ )- Suçüstü yakalanan 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 261. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. isimli bir vatandaş, evine hırsız girdiğini anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın evinin olduğu adrese geldi. Evin içine operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 3 kadın hırsızı suçüstü yakaladı. Evden bir şey çalınmadan hırsızları gözaltına alan ekipler, sorguları yapılmak üzere D. Y., M. Ş. ve E. Ş. isimlerindeki 3 şahsı Çayırova Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Suçüstü yakalanan kadınlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MU-ALI-



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