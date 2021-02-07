Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Cesetten görüntü

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Elektrik Direği Hırsız 

-Araziden görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Şahsın motosikletinden görüntü
-Elektrik direğinden görüntü
-Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den görüntü
-Olay yerinde bulunan şahsın hırsızlıkta kullandığı aletlerden görüntü
-Cenazenin kaldırılması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Çalmak istediği elektrik kabloları hayatına mal oldu ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir şahıs, hırsızlık amacıyla çıkmış olduğu elektrik direğinde akıma kapılması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Vartana Köyü yakınlarında bulunan bir tarlanın su sondajı için çekilen elektrik kablolarını çalmak isteyen Eşref H., isimli şahıs burada elektrik direğine çıktı. Eşref H., direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı.
Kabloları kestiği esnada akıma kapılan Eşref H., yaralanarak elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Akıma kapılan ve daha sonra elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden Eşref H’nin cansız bedenini gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgiler aldı. Jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemelerin ardından Eşref H’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan Eşref E’nin Cuma gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Akıma kapılan Eşref H’nin hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının da olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnak'taki Terör OperasyonuŞırnak'taki Terör Operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı