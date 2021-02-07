Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

-Araziden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Şahsın motosikletinden görüntü

-Elektrik direğinden görüntü

-Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'den görüntü

-Olay yerinde bulunan şahsın hırsızlıkta kullandığı aletlerden görüntü

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Çalmak istediği elektrik kabloları hayatına mal oldu ADIYAMAN



- Adıyaman’da bir şahıs, hırsızlık amacıyla çıkmış olduğu elektrik direğinde akıma kapılması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Vartana Köyü yakınlarında bulunan bir tarlanın su sondajı için çekilen elektrik kablolarını çalmak isteyen Eşref H., isimli şahıs burada elektrik direğine çıktı. Eşref H., direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı.

Kabloları kestiği esnada akıma kapılan Eşref H., yaralanarak elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Akıma kapılan ve daha sonra elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden Eşref H’nin cansız bedenini gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgiler aldı. Jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemelerin ardından Eşref H’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan Eşref E’nin Cuma gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Akıma kapılan Eşref H’nin hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının da olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



loading...