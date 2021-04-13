Hırsızlık eylemlerine katılan 14 şüpheliden 3’ü tutuklandı



- Diyarbakır’da, 5 ayda 29 hırsızlık olayına karışıp 400 bin lira değerinde değerli eşya çalan ve şafak operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 3’ünün tutuklandığı bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespiti ve aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 21 Aralık 2020 ile 20 Mart 2021 tarihleri arasında 26 evden ve 3 iş yerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 29 hırsızlık olayına karışan 16 şüpheli tespit edilirken, 14 şüphelinin adli işlemlerinin tamamlanmasıyla 8’i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 12 Nisan 2021 günü adli makamlara çıkarılan 8 şüpheli savcılıktan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 1 şüpheli mahkemeden serbest kalırken 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. Örgütlü dosya kapsamında çalışma esnasında yapılan ara yakalamalar ile tutuklanan 3 şüpheli ile birlikte tutuklu 6 şüpheli mevcut olurken, firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedildi. Şüpheli zanlıların, “Askıcılık” olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında çok sayıda elektronik eşya led tv, laptop, tablet, cep telefonu, ziynet eşyası ve nakit parayı çalmak suretiyle mağdurları yaklaşık 400 bin lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve nitelikli hırsızlık fiillerini bu suretle işledikleri çalışmalar neticesinde anlaşıldığı, 9 Nisan 2021 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanmıştı.



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