Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlığı önlemeye çalışan çocuklara market sahibinden teşekkür

Hırsızlığı önlemeye çalışan çocuklara market sahibinden teşekkür

Marketten görüntüler

Küçük Kız Çalışan Çocuklar Küçük Çocuk Yansıma Kız Çocuğu 

-Market sahibi röportaj
-Genel ve diğer detaylar
-Hırsızlık anları
-Küçük kızın brandayı kapattığı anlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy'de büyüklerin yaptığı hırsızlığı manav reyonunun brandasını kapatarak önlemeye çalışan çocukların görüntüsü kamuoyunda takdirle karşılandı. Kız çocuğun gösterdiği davranış hakkında konuşan market sahibi Gündüz Çapan, “Onların yaptığı şeyin tam tersine bütün açık olan ürünlerin üstünü kapatıyor. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkür etmek lazım” dedi.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Ocak akşamı Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yarım saat arayla üstü brandayla örtülü manav reyonundan hırsızlık yapan 4 farklı grup, meyve ve sebzeleri ceplerine doldurdu. Bu sırada sokakta bisikletle gezen iki küçük çocuk manav reyonunun üzerini örterek hırsızlığı engellemeye çalıştı. Güvenlik kamera görüntülerinin haberlere yansımasıyla hırsızlığı önleme çalışan çocukların davranışı takdir topladı. Market sahibi Gündüz Çapan ise hırsızları engellemeye çalışan çocukların ailesine teşekkür etti. “Küçük kıza ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık” Yaşanan hırsızlık olayını brandayı kapatan kız çocuğunun haber verdiğini söyleyen market sahibi Gündüz Çapan, “Buraya örtüleri kapatan ufak kız geldi. Burada çalışan arkadaşlara söylemiş. Biz de kamera kayıtlarına baktık. Hırsızlık olayını 2-3 kişi yapıyor. Biz de küçük kıza ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık” dedi” dedi.
“Ailesine teşekkür etmek lazım” Hırsızların aklı başında büyük kişiler olduğunu dile getiren Çapan, “Yaşı olgun kişiler. Kız kardeşimiz ufak. Belki 6-7 yaşında ama olgunluk gösteriyor. Onların yaptığı şeyin tam tersine bütün açık olan ürünlerin üstünü kapatıyor. Ailesine teşekkür etmek lazım böyle bir evlat yetiştirdikleri için” diye konuştu.
“Giden mal değil kızın gösterdiği olgunluk önemli” Çalınan malın değerinin önemli olmadığını ifade eden Çapan, “O insanların yaptıkları, ufak kızın gösterdiği olgunluk önemli. Bir tanesi geldi. Özür diledi. Diğer arkadaşları da tanıyoruz. Onlar da gelecekti ama gelmediler. Onları polise vereceğiz dedik ama vazgeçtik” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Doğanın Desenleri: AğaçlarDoğanın Desenleri: Ağaçlar
Doğanın Desenleri: Deniz YıldızlarıDoğanın Desenleri: Deniz Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı