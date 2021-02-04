Hırsızlığı önlemeye çalışan çocuklara market sahibinden teşekkür

-Market sahibi röportaj

-Genel ve diğer detaylar

-Hırsızlık anları

-Küçük kızın brandayı kapattığı anlar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy'de büyüklerin yaptığı hırsızlığı manav reyonunun brandasını kapatarak önlemeye çalışan çocukların görüntüsü kamuoyunda takdirle karşılandı. Kız çocuğun gösterdiği davranış hakkında konuşan market sahibi Gündüz Çapan, “Onların yaptığı şeyin tam tersine bütün açık olan ürünlerin üstünü kapatıyor. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekkür etmek lazım” dedi.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Ocak akşamı Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yarım saat arayla üstü brandayla örtülü manav reyonundan hırsızlık yapan 4 farklı grup, meyve ve sebzeleri ceplerine doldurdu. Bu sırada sokakta bisikletle gezen iki küçük çocuk manav reyonunun üzerini örterek hırsızlığı engellemeye çalıştı. Güvenlik kamera görüntülerinin haberlere yansımasıyla hırsızlığı önleme çalışan çocukların davranışı takdir topladı. Market sahibi Gündüz Çapan ise hırsızları engellemeye çalışan çocukların ailesine teşekkür etti. “Küçük kıza ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık” Yaşanan hırsızlık olayını brandayı kapatan kız çocuğunun haber verdiğini söyleyen market sahibi Gündüz Çapan, “Buraya örtüleri kapatan ufak kız geldi. Burada çalışan arkadaşlara söylemiş. Biz de kamera kayıtlarına baktık. Hırsızlık olayını 2-3 kişi yapıyor. Biz de küçük kıza ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık” dedi” dedi.

“Ailesine teşekkür etmek lazım” Hırsızların aklı başında büyük kişiler olduğunu dile getiren Çapan, “Yaşı olgun kişiler. Kız kardeşimiz ufak. Belki 6-7 yaşında ama olgunluk gösteriyor. Onların yaptığı şeyin tam tersine bütün açık olan ürünlerin üstünü kapatıyor. Ailesine teşekkür etmek lazım böyle bir evlat yetiştirdikleri için” diye konuştu.

“Giden mal değil kızın gösterdiği olgunluk önemli” Çalınan malın değerinin önemli olmadığını ifade eden Çapan, “O insanların yaptıkları, ufak kızın gösterdiği olgunluk önemli. Bir tanesi geldi. Özür diledi. Diğer arkadaşları da tanıyoruz. Onlar da gelecekti ama gelmediler. Onları polise vereceğiz dedik ama vazgeçtik” şeklinde konuştu.





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