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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı

Hırsızlığı hobi haline getiren şahıs yakalandı

Fikret M.’nin polis nezaretinde adliyeye çıkartılması

Hırsızlık Büro Amirliği Akalan Mali Müşavir Hırsız Lüks Otomobil 

-Daha önce hırsızlık yaptığı olayların görüntüleri
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri kentte çeşitli hırsızlık olayına karışan Fikret M.(28)’yi yakaladı. Yakalanan zanlı adli makamlara sevk edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu polisleri tarafından hukuk büroları ile mali müşavir ofislerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hem de lüks otomobil çalarak kaçan Fikret M. yakalanarak adli makamlara gönderildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Fikret M. bu kez motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Olayın peşini bırakmayan hırsızlık büro amirliği ekipleri Fikret M.’yi Beçi Mahallesi’nde boş arazide yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette İşlemleri tamamlanan Fikret M. adliyeye sevk edildi. (SA-ALI-
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