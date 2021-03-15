Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsızlar yalnız yaşayan adamın “Tek arkadaşımdı” dediği televizyonunu geri getirdi

Hırsızlar yalnız yaşayan adamın “Tek arkadaşımdı” dediği televizyonunu geri getirdi

-Gürsel Karataş röportaj

Televizyon Parmak İzi Polis Merkezi Hırsız Polis Ekipleri 

--polis ekiplerinin çalışması detay
--televizyon detay
-ARŞİV EKLENDİ

( SİVAS )- Sivas’ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş’ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, konunun basında yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı SİVAS

- Sivas’ta yalnız yaşayan Gürsel Karataş’ın "Tek arkadaşımdı" dediği televizyonu çalınmıştı, konunun basında yer almasının ardından çalınan televizyon çöp poşetinin içerisinde evin önüne bırakıldı . Sivas'ta Pulur Mahallesi 3. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil ikamette yalnız yaşayan 57 yaşındaki Gürsel Karataş’ın evine giren hırsız girdi. Hırsız, eşi 2 yıl önce vefat eden ve yalnız yaşayan Karataş’ın “Tek arkadaşımdı” dediği televizyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, olayın şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın ve televizyonun bulunması için çalışmalar sürerken, televizyon bir çöp poşetinin içerisinde evin yakınlarına bırakıldı. Karataş, evinin çevresinde televizyonu bulması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, televizyon üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Olayın, şüphelisi B.E. ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanarak polis merkezi amirliğine götürüldü. “Arkadaş geldi” Gürsel Karataş, tek arkadaşı olan televizyonunun geri geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Dışarı hava almaya çıktım. Birde baktım şüphelendiğim çocuk arka tarafa doğru gidiyor. Peşinden gideyim dedim. Biraz ileri gittim. Türbenin arkasına baktığımda televizyon dayalı olarak orada duruyordu. Oraya bırakmış. Bir liranda kaybolsa insan üzülüyor. İster, istemez mutluyum. Arkadaş geldi” dedi.
(VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement