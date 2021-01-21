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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar Türkiye'nin en akıllı yolundaki kabloları çalmaya çalışırken sisteme yakalandı

Hırsızlar Türkiye'nin en akıllı yolundaki kabloları çalmaya çalışırken sisteme yakalandı

Ankara- Niğde hırsızlık anları

( ANKARA )- Ankara-Niğde Otoyolundaki kablo hırsızlığı “Olay Algılama Sistemi” sayesinde engellendi ANKARA

Fiberoptik A Haber Jandarma Akalan Hırsız 


- Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Olay Algılama sistemi sayesinde fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 4 Eylül’de açılışı gerçekleştirilen, Türkiye’nin en akıllı otoyolu olma özelliğine sahip Ankara-Niğde Otoyolu’ndaki Olay Algılama Sistemi sayesinde fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 16 Ocak Cumartesi günü sabah saat 05.00 civarında Ankara - Niğde Otoyolu Niğde istikamet 4’üncü kilometresi Gölbaşı ilçesinde arabadan inerek fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişiler, otoyolda bulunan Olay Algılama Sistemi sayesinde yakalandı. Sistemin otoyolda duran arabayı tespit etmesi sonrasında görevli personelin olayın gerçekleştiği alana yönelmesi sonrasında iki kişinin otoyolda bulunan fiberoptik ve bakır kabloları çalmaya çalıştığı tespit edildi. Tespit sonrasında görevli personelin jandarmaya haber vermesi sonrasında hırsızlık yapan kişiler yakalandı.
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